Россия и Казахстан объединят усилия для борьбы с биотерроризмом
Россия и Казахстан будут вести совместную борьбу с биотерроризмом и другими видами экстремизма
Москва, 28 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Россия и Казахстан объединяют усилия в рамках борьбы с угрозами международного терроризма, а также с другими видами экстремизма. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, обнародованной 28 ноября на сайте Кремля.
Документ был подписан по случаю 30-й годовщины дипломатических отношений между двумя государствами.
«В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Российская Федерация и Республика Казахстан предпринимают шаги в целях запуска многосторонних переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также будут совместно бороться с сепаратизмом, насилием на почве религиозной нетерпимости, ксенофобией, национализмом и неонацизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией и торговлей людьми, а также незаконным оборотом оружия и наркотических средств.
Кроме того, отмечается, что Казахстан и России стараются предотвратить гонку вооружений в космосе.