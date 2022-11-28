В МИД РФ настаивают на создании автономной информационной инфраструктуры

Москва, , 16:46 — REGNUM В ответ на русофобию коллективного Запада России следует создать автономную, суверенную и устойчивую информационную инфраструктуру, которая работала бы на российских носителях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Первоочередной задачей в этой работе видим создание такой информационной инфраструктуры нашей, которая будет автономна не с точки зрения блокировки от мировой системы, стыковочные элементы должны быть, безусловно», — заявила Захарова.

По ее мнению, новая инфраструктура »должна работать внутри нашего общества на наших носителях, с нашими ресурсами, воспроизводить хороший продукт».

«Она должна быть суверенна, устойчива к попыткам блокировки информпотоков со стороны западных стран, удобна в использовании гражданами нашей страны и соотечественниками», — перечислила требования представитель внешнеполитического ведомства.

Компонентом должны стать российские интернет-сервисы, соцсети, видеохостинги, поисковики, которые обеспечивают гарантированный доступ к различным точкам зрения, предложила она.

«На информационном треке мы все понимаем, что — возьму этот термин из 80-х — «очковтирательства» быть не должно. Не просто создание видеохостинга — какого-то где-то, а настоящего с возможностью контроля со стороны государственных органов, общественных организаций, того как ведется его становление. И так по всем направлениям», — заявила Захарова.

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