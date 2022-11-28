Ватикан, 28 ноября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск не исключает вероятности того, что посетит Киев. Однако поездку в столицу территории б. УССР он считает возможным только, если при этом также сможет посетить и Москву. Об этом понтифик заявил в интервью журналу America Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск I

«Я думал о поездке [в Киев], но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», ― подчеркнул папа Римский.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ватикан заявил о намерении активизировать дипломатические усилия по решению конфликта на территории б. УССР. По информации газеты La Stampa, Ватикан также готов стать посредником в переговорах между Россией и киевским режимом и предлагает свою территорию как нейтральную платформу для переговоров по урегулированию. По данным издания, в Святом престоле предлагают привлечь к переговорам и другие стороны, в том числе США и Европейский союз.

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