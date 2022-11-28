Москва, 28 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. И Россия, и Казахстан намерены содействовать укреплению ШОС как очень важной структуры по созданию справедливого многополярного миропорядка, говорится в опубликованной 28 ноября декларации по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами.

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«Российская Федерация и Республика Казахстан намерены и далее развивать сотрудничество в рамках ШОС в сферах политики, безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей», — говорится в декларации.

В документе сказано, что обе страны «будут и впредь укреплять ШОС в качестве одной из опор формирующегося более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка».

Этот миропорядок будет опираться на верховенство международного права, прежде всего на Устав ООН, на уважение «цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического, экономического, социального и культурного развития».

В основе нового миропорядка будет лежать равноправное партнёрство стран «в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении поступательного роста и процветания на пространстве ШОС».