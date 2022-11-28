Москва, 28 ноября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Вопросы виз и дипломатической собственности продолжают быть в центре внимания МИД РФ и Госдепартамента США. В российском внешнеполитическом ведомстве не исключают проведения очередного раунда консультаций по нему. Об этом 28 ноября сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

«Идут эти контакты на уровне директоров профильных департаментов, как Госдепартамента, так и департамента Северной Америки МИД. Так что этот диалог идёт, но он, конечно, далек пока от того, чтобы к каким-то приходить пониманиям, общим знаменателям, но тем не менее продолжается», — приводит слова Иванова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году США фактически отняли у РФ дипсобственность, заблокировав доступ к ней. С тех пор МИД РФ ведёт работу по её возвращению. Вопрос о возвращении также поднимал перед президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.