Томас Бах заразился коронавирусом
Глава международного олимпийского комитета заразился коронавирусом — СМИ
Лозанна, Швейцария,
28 ноября 2022, 16:37 — REGNUM Глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заразился коронавирусом, передает портал Inside the games.
Томас Бах
Republic of Korea
Сообщается, что тест на коронавирус главы МОК оказался положительным. При этом самочувствие Томаса Баха позволяет ему работать в режиме видео-конференций.
Напомним, Томас Бах должен был выступить на открытии ежегодного форума Международной федерации (IF Forum) в Лозанне (Швейцария). Предположительно, глава МОК выступит с онлайн-обращением.
История вопроса
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.