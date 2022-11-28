Глава международного олимпийского комитета заразился коронавирусом — СМИ

Лозанна, Швейцария, , 16:37 — REGNUM Глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заразился коронавирусом, передает портал Inside the games.

Томас Бах Republic of Korea

Сообщается, что тест на коронавирус главы МОК оказался положительным. При этом самочувствие Томаса Баха позволяет ему работать в режиме видео-конференций.

Напомним, Томас Бах должен был выступить на открытии ежегодного форума Международной федерации (IF Forum) в Лозанне (Швейцария). Предположительно, глава МОК выступит с онлайн-обращением.