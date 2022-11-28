Киев, 28 ноября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Соглашение о выделении двух миллиардов крон (более $190 миллионов) на закупку газа для режима Киева в предстоящую зиму подписали власти Норвегии. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Норвегия

Отмечается, что в данный момент глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт прибыла с визитом в Киеве.

«С собой в Киев министр иностранных дел привезла недавно подписанное соглашение о поддержке Норвегии в размере 2 миллиардов норвежских крон на покупку газа, чтобы помочь [режиму Киева] пережить зиму. Кроме того, 1 миллиард норвежских крон направят на ремонт электроснабжения и другой важной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Также указывается, что покупка властями Норвегии газа для киевского режима является одним из элементов более широкого пакета мер по восстановлению энергетической ситуации на территории б. УССР.

«Без электричества люди на [захваченной Киевом территории б. УССР] остаются без доступа к медицинскому обслуживанию и больницам, что грозит серьезными последствиями», — заявила по этому поводу Хюитфельдт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский представитель при НАТО Томаш Шатковский заявил, что соглашений о том, чтобы не поставлять режиму Киева тяжелую военную технику и в том числе — современные танки, не заключали между собой страны — участницы Североатлантического альянса.