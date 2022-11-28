Москва, 28 ноября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Россия и Казахстан выступают за продолжение сотрудничества в военно-политическом и военно-техническом направлениях. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, обнародованной 28 ноября на сайте Кремля.

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«Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат взаимодействие между вооруженными силами Российской Федерации и Республики Казахстан в двустороннем и многостороннем форматах», — говорится в документе.

Отмечается, что сотрудничество должно быть в интересах обеих сторон и не направлено на третьи страны. Также РФ и Казахстан намерены объединить усилия, чтобы противодействовать терроризму, сепаратизму, неонацизму и другим видам экстремизма.

Напомним, Россия и Казахстан в декларации также отметили, что не приемлют искажения истории отношений двух стран и Великой Отечественной войны.