В МИД России предложили создать национальную систему медийного контента как ответ на русофобию

Москва, , 16:32 — REGNUM Создать национальную систему медийного контента предложила в рамках противодействия западной русофобии официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Она должна быть удобна потенциальным потребителям отечественного медийного контента, продукта и так далее. Подобная система должна включать интернет-провайдера, который обеспечивает доступ к всемирной сети, например, через спутники, иных средства, независимо от правительства враждебных государств», — рассуждает Захарова в ходе круглого стола в Совфеде.

Другим компонентом должны стать российские интернет-сервисы, соцсети, видеохостинги, поисковики, которые обеспечивают гарантированный доступ к различным точкам зрения, предложила она.

«Мы сейчас видим многое из этого в виде тенденции, но хотелось бы, чтобы была не имитация создания отечественной базы информационной, а ее реальная, качественная, настоящая разработка», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

«На информационном треке мы все понимаем, что — возьму этот термин из 80-х — «очковтирательства» быть не должно. Не просто создание видеохостинга – какого-то где-то, а настоящего с возможностью контроля со стороны государственных органов, общественных организаций, того как ведется его становление. И так по всем направлениям», — заявила Захарова.

При этом, по ее убеждению, «пользование этими сервисами должно быть экономически привлекательным, оптимальным, не просто вбухивание туда огромных денег, а чтобы это было эффективно».

Читайте ранее в этом сюжете: «Тупо, просто, недорого»: Захарова рассказала о «культуре отмены»