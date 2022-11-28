Москва, 28 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Создать национальную систему медийного контента предложила в рамках противодействия западной русофобии официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Она должна быть удобна потенциальным потребителям отечественного медийного контента, продукта и так далее. Подобная система должна включать интернет-провайдера, который обеспечивает доступ к Всемирной сети, например, через спутники, иные средства, независимо от правительства враждебных государств», — рассуждает Захарова в ходе круглого стола в Совфеде.

Другим компонентом должны стать российские интернет-сервисы, соцсети, видеохостинги, поисковики, которые обеспечивают гарантированный доступ к различным точкам зрения, предложила она.

«Мы сейчас видим многое из этого в виде тенденции, но хотелось бы, чтобы была не имитация создания отечественной базы информационной, а ее реальная, качественная, настоящая разработка», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

«На информационном треке мы все понимаем, что — возьму этот термин из 80-х — «очковтирательства» быть не должно. Не просто создание видеохостинга какого-то где-то, а настоящего, с возможностью контроля со стороны государственных органов, общественных организаций того, как ведется его становление. И так по всем направлениям», — заявила Захарова.

При этом, по ее убеждению, «пользование этими сервисами должно быть экономически привлекательным, оптимальным, не просто вбухивание туда огромных денег, а чтобы это было эффективно».