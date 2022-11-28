Пушилин заявил о ведущихся в центре Марьинки боях
Врио главы ДНР сообщил об идущих в центре города Марьинка боях
Донецк,
28 ноября 2022, 16:27 — REGNUM В настоящее время союзные силы ведут бои в центре города Марьинки. Об этом 28 ноября рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
Денис Пушилин
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«Что касаемо Марьинки, то там бои идут уже в центре города. Удается нашим подразделениям выводить людей в безопасное место», — сказал он.
Также Пушилин уточнил, что имеются определенные успехи на этом направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно наступают непосредственно в окрестностях города Артёмовска в ДНР.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.