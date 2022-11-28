Донецк, 28 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В настоящее время союзные силы ведут бои в центре города Марьинки. Об этом 28 ноября рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Council.gov.ru Денис Пушилин

«Что касаемо Марьинки, то там бои идут уже в центре города. Удается нашим подразделениям выводить людей в безопасное место», — сказал он.

Также Пушилин уточнил, что имеются определенные успехи на этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно наступают непосредственно в окрестностях города Артёмовска в ДНР.