Пушилин заявил о ведущихся в центре Марьинки боях
Врио главы ДНР сообщил об идущих в центре города Марьинка боях
Донецк, 28 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В настоящее время союзные силы ведут бои в центре города Марьинки. Об этом 28 ноября рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
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Денис Пушилин
«Что касаемо Марьинки, то там бои идут уже в центре города. Удается нашим подразделениям выводить людей в безопасное место», — сказал он.
Также Пушилин уточнил, что имеются определенные успехи на этом направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно наступают непосредственно в окрестностях города Артёмовска в ДНР.