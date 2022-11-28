Стамбул, Турция, 28 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Турция призывает исламские страны принять более активное участие в урегулировании ситуации в Сирии. Об этом заявил 28 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMCEC).

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По словам Эрдогана, Турция прилагает усилия к урегулированию конфликта в границах Сирии и призывает к тому же другие мусульманские государства.

Турецкий лидер также подверг критике ряд западных стран за поддержку Рабочей партии Курдистана, добавив, что Анкара решительно настроена в деле её ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 ноября Турция проводит на территории Сирии воздушную операцию против РПК. В ближайшие дни ожидается начало её наземного этапа. Ранее Эрдоган заявил, что никто не помешает Турции обеспечить безопасность своих границ.

Напомним, что Эрдоган также сообщил о возможности нормализации отношений с Сирией, заявив, что «в политике не бывает обид».