Турция нацелена прекратить гражданскую войну в Сирии — Чавушоглу
Глава МИД Турции: «Наша цель прекратить гражданскую войну в Сирии»
Анкара,
28 ноября 2022, 16:25 — REGNUM Турция собирается прекратить гражданскую войну в Сирии, которая длится на протяжении 11 лет. Об этом 28 ноября заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Мевлют Чавушоглу
Mfa.gov.tr
«Наша цель — добиться прекращения гражданской войны в Сирии, оживить политический процесс, в том числе по подготовке конституции», — заявил он, говоря о возможной нормализации отношений между Турцией и Сирией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС Турции обстреляли окрестности города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в Сирии.
Читайте также: Турция нанесла удары по сирийскому городу Телль-Тамер
История вопроса
До недавнего времени внешняя политика страны строилась на трех геополитических приоритетах: интеграция с Западом и стремление присоединиться к Европейскому союзу, активная работа на Ближнем Востоке через курдскую проблематику, членство в НАТО.
После попытки военного переворота в 2016 году, Анкара пересмотрела вектор внешней политики. Летом 2019 года в Турцию прибыла первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». США уже оценили эту сделку как недружественный шаг.
Геополитические амбиции Турции вписываются в концепцию Тюркского совета, официально основанного в 2009 году. Он предполагает объединить все тюркоязычные страны региона, вслед за уже вступившими государствами — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и самой Турцией.