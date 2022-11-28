Анкара, 28 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Турция собирается прекратить гражданскую войну в Сирии, которая длится на протяжении 11 лет. Об этом 28 ноября заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

«Наша цель — добиться прекращения гражданской войны в Сирии, оживить политический процесс, в том числе по подготовке конституции», — заявил он, говоря о возможной нормализации отношений между Турцией и Сирией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС Турции обстреляли окрестности города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в Сирии.

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