Комитет Совфеда предложит отклонить закон о продлении эксперимента по курортному сбору

Москва, , 16:24 — REGNUM Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам планирует дать рекомендацию верхней палате парламента создать согласительную комиссию по закону о продлении срока эксперимента по взиманию курортного сбора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил глава комитета Анатолий Артамонов.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Госдума приняла закон, согласно которому эксперимент по взиманию курортного сбора продлевается до 31 декабря 2024 года и распространяется, в том числе, на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус». Автором инициативы выступила Дума Ставропольского края. Регион был одним из участников первого эксперимента. Также первопроходцами стали Краснодарский край, Алтайский край и Крым. В феврале 2022 года Госсовет Крыма принял решение об отмене эксперимента на территории региона. Совфед планировал рассмотреть документ на пленарном заседании в среду, 30 ноября.

По словам Артамонова, в проекте постановления Совфеда к федеральному бюджету на 2023 год и ожидаемый период 2024–2025 годов сенаторы предлагают регионам самим принимать решение о введении курортного сбора.

«У нас ничего срочного с принятием этого закона нет абсолютно. Мы его сейчас… Давайте согласительную комиссию создадим. Позиция регионов нам понятна. Позиция, кстати, говоря, аппарата правительства тоже в поддержку предложения регионов. На каком этапе, что там зародилось и где… Вот то, что было принято нам непонятно. Мы поддерживать не будем», — сказал Артамонов.

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