Москва, 28 ноября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам планирует дать рекомендацию верхней палате парламента создать согласительную комиссию по закону о продлении срока эксперимента по взиманию курортного сбора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил глава комитета Анатолий Артамонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Госдума приняла закон, согласно которому эксперимент по взиманию курортного сбора продлевается до 31 декабря 2024 года и распространяется, в том числе, на Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус». Автором инициативы выступила Дума Ставропольского края. Регион был одним из участников первого эксперимента. Также первопроходцами стали Краснодарский край, Алтайский край и Крым. В феврале 2022 года Госсовет Крыма принял решение об отмене эксперимента на территории региона. Совфед планировал рассмотреть документ на пленарном заседании в среду, 30 ноября.

По словам Артамонова, в проекте постановления Совфеда к федеральному бюджету на 2023 год и ожидаемый период 2024–2025 годов сенаторы предлагают регионам самим принимать решение о введении курортного сбора.

«У нас ничего срочного с принятием этого закона нет абсолютно. Мы его сейчас… Давайте согласительную комиссию создадим. Позиция регионов нам понятна. Позиция, кстати, говоря, аппарата правительства тоже в поддержку предложения регионов. На каком этапе, что там зародилось и где… Вот то, что было принято нам непонятно. Мы поддерживать не будем», — сказал Артамонов.