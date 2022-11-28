Глава ДНР: российские войска близки к окружению Артёмовска

Москва, , 16:22 — REGNUM Российские войска успешно наступают непосредственно в окрестностях города Артёмовска в ДНР. Об этом 28 ноября в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

При этом он подчеркнул, что по Артёмовску ситуация остаётся сложной.

«Но однозначно наши подразделения […] они продвигаются вперёд. Это уже не только озвученные населённые пункты, но есть успех ещё и в окрестностях непосредственно самого Артёмовска», ― указал Пушилин.

По его словам, ситуация оперативного окружения достаточно близка.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ в районах городов Артёмовска и Соледара в Донецкой Народной Республике отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону.

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По его словам, из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, киевское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций.