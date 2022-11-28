Москва, 28 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Российские войска успешно наступают непосредственно в окрестностях города Артёмовска в ДНР. Об этом 28 ноября в эфире телеканала «Россия 24» заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

При этом он подчеркнул, что по Артёмовску ситуация остаётся сложной.

«Но однозначно наши подразделения […], они продвигаются вперёд. Это уже не только озвученные населённые пункты, но есть успех ещё и в окрестностях непосредственно самого Артёмовска», ― указал Пушилин.

По его словам, ситуация оперативного окружения достаточно близка.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ в районах городов Артёмовска и Соледара в Донецкой Народной Республике отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону.

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По его словам, из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки киевское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на удержании занимаемых позиций.