Москва, 28 ноября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Потенциал ОДКБ будет наращиваться — к этому приложат усилия и Россия, и Казахстан, говорится в опубликованной 28 ноября декларации, подписанной главами двух стран по случаю 30-летия установления дипотношений.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

В документе сказано, что Россия и Казахстан «подтверждают нацеленность на совместное наращивание потенциала» ОДКБ, признавая ключевую роль этой организации «в обеспечении региональной безопасности и стабильности».

Обе страны — участницы ОДКБ планируют вносить свой вклад в совершенствование механизмов кризисного реагирования организации, а также в борьбу с международным терроризмом и организованной преступностью. Актуальной остаётся также задача борьбы с производством и оборотом наркотиков и сырья для них.

Также Россия и Казахстан настроены на развитие миротворческих сил организации, будут содействовать расширению круга её партнерских связей.