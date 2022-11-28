Анкара, 28 ноября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что переговоры со Швецией и Финляндией по вопросу их вступления в НАТО продолжаются, но им необходимо предпринять определенные шаги для выполнения меморандума по борьбе с терроризмом.

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«Процесс продвигается положительно, но еще есть шаги, который им предстоит предпринять. В первую очередь это касается Швеции», — заявил Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов.

Швеция и Финляндия подали заявку на вхождение в составе Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления этих стран в НАТО заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме в 2016 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венгрия поддержит присоединения Финляндии и Швеции к альянсу НАТО.