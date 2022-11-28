Россия и Казахстан подписали декларацию о неприемлемости фальсификации общей истории двух стран

Москва, , 16:23 — REGNUM Россия и Казахстан выступают против любых искажений истории отношений между ними, а также событий Великой Отечественной войны. Об этом говорится в совместной декларации двух стран, обнародованной 28 ноября на сайте Кремля.

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и «очернения» общей истории двух стран, являющейся важнейшей основой союзнических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан, привержены бережному сохранению исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли многонационального народа Советского Союза в разгроме нацистско-фашистской Германии», — говорится в документе.

Декларация была подписана в связи с 30-й годовщиной после установления дипломатических отношений между двумя государствами. В ней также говорится, что Казахстан и РФ будут продолжать развивать сотрудничество по разным направлениям.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 ноября прибыл в Москву с официальным визитом. 28 ноября он встретился с президентом России Владимиром Путиным.