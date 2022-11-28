Яунде, 28 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Камеруне из-за стихийного бедствия погибли во время церемонии похорон 15 человек. Инцидент произошел в пригороде столицы страны Яунде из-за сошедшего во время проведения церемонии похорон оползня, пишет ТАСС.

Оползень

Данные по числу погибших обнародовал 28 ноября губернатор региона Центральный Назери Пол Беа. По его словам, в настоящее время поиски продолжаются и не исключено, что число погибших увеличится. Спасатели продолжают вести расчистку места, где могли находиться люди, от слоя земли и глины.

Напомним, оползни в Камеруне случаются довольно часто. Так, в октябре 2019 года в городе Бафуссам погибли более 40 человек, среди них — 26 детей.