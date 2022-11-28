Мелитополь, 28 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В данный момент свыше 700 киевских спецназовцев находятся на захваченной режимом Киева части Запорожской области. Об этом 28 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Свыше 700 боевиков Сил специальных операций [Киева] находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов написал, что бывш. УССР постепенно погружается во тьму, и не исключено, что в ближайшие недели мегаполисы на её территории станут непригодны для жизни сотен тысяч своих обитателей.