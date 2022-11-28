Москва, 28 ноября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Почва русофобии на Западе «унавожена» основательно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе круглого стола в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Нынешний разгул русофобии — в определяющей степени «продукт изощренных информационных и медийных манипуляций с общественным мнением населения стран коллективного Запада», отметила представитель МИД России.

«Работа ведется не с нуля, почва, не побоюсь этого слова, «унавожена» давно и основательно», — заявила Захарова.

Она также заявила о том, что на коллективном Западе «пытаются разрешить ненавидеть нас теперь уже официально, чтобы ничего не мешало».

«Культорологическая матрица западного обывателя давно впитала доходчивую, незамысловатую, но при этом тектоническую модель, которая воспроизводится из раза в раз в медийном ширпотребе типа голливудских блокбастеров. Тупо, просто, недорого, доступно людям любого уровня, все понятно, да? Двумя фразами, тремя мазками в нужный момент монтируются эти картинки», — отметила Захарова, указав на отсутствие места для полутонов и нюансов.

«Культура отмены — это масштабированная, доведенная до крайности описанная выше схема, принятая на вооружение после установления тотального контроля над информационным полем», — сказала Захарова.

Население практически помещают в информационный пузырь, изолированный от альтернативных точек зрения, говорит Захарова.

К чему может привести подобная «диета» — видно по Киеву, сказала представитель МИД.

«Почему? Потому что стали конкурентоспособными. Как только начали выходить на уровень, который начал давать отпор этому голливудскому ширпотребу, фильмы, сериалы, песни, клипы, документалистика стали оперативно появляться, переводиться на, занимать призовые места, премии, доводиться до широкой аудитории — все, каналы начали перерубать распространения», — констатировала Захарова.