Минобороны сообщило о начале заводских ходовых испытаний новейшего фрегата «Адмирал Головко»

Москва, , 16:02 — REGNUM В рамках стартовавших заводских ходовых испытаний новейший российский фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» впервые вышел в море. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Балтийского флота (БФ).

Фрегат «Адмирал Головко» ПАО «Северная верфь»

«Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) новейшего фрегата проекта 22 350 «Адмирал Головко». В настоящее время фрегат вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время испытаний будет проведена проверка ряда корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение корабля, включая навигационных комплексов, а также систем связи, спасательных средств, и систем живучести, вентиляции и кондиционирования.

Кроме того, отмечается, что также ведутся проверки работы силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов и якорного устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев награждён орденом «За военные заслуги». Награду ему в торжественной обстановке вручил президент России Владимир Путин.