Москва, 28 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Возможность создания проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью будет обсуждаться. Вернуться к рассмотрению этого вопроса намерены в Минтрансе России. Об этом 28 ноября сообщил журналистам замглавы федерального ведомства Валентин Иванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Высокоскоростной поезд

«Мы смотрим. Москва ― Санкт-Петербург — в первую очередь. Второй участок развития ― это Москва, Владимир, Казань», ― указал Иванов.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке «Транспортная неделя» заявил, что основной ход федеральной трассы М-12 Москва — Казань планируется запустить в 2023 году. По его словам, дополнительные въезды и съезды на трассу будут построены в 2024 году.

Ранее, в марте, Хуснуллин заявлял, что реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили из-за высокой стоимости, но дорога обязательно будет.