Махачкала, 28 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Мэр города Махачкалы Салман Дадаев подал прошение об отставке. В ходе внеочередной сессии городского собрания представителей 28 ноября он заявил о своем решении оставить пост мэра в связи с переходом на другую работу.

Mkala.ru Салман Дадаев

«Я предлагаю, уважаемые депутаты, рассмотреть вопрос сложения моих полномочий <…> как мэра Махачкалы в связи с тем, что меня ждет другая работа», — цитирует Дадаева ТАСС.

Стоит отметить, что еще утром 28 ноября об отставке даже речи не было в официальном телеграм-канале мэра Дадаева. Он пожелал махачкалинцам доброго утра и хорошей рабочей недели.

«Доброе утро, уважаемые махачкалинцы! Успешного начала рабочей недели!» — написал руководитель города.

Как сообщало ИА REGNUM, главой республиканской столицы Дагестана Салман Дадаев был назначен в декабре 2018 года. До этого назначения он работал главой управы Басманного района Москвы.