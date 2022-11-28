Глава парламента Крыма призвал продолжать удары по критической инфраструктуре киевского режима

Симферополь, , 15:59 — REGNUM Бывш. УССР постепенно погружается во тьму, и не исключено, что в ближайшие недели мегаполисы на её территории станут непригодны для жизни сотен тысяч своих обитателей. Об этом написал 28 ноября в своём телеграм-канале глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Владимир Константинов Пресс-служба Государственного совета Республики Крым

По его словам, крымчане вовсе не намерены злорадствовать по поводу того положения, в котором оказались жители б. УССР, несмотря на то, что в 2015 году Киев сам организовал энергетическую блокаду Крыма. «Считаю, что наши удары по… критической инфраструктуре [б. УССР] должны быть продолжены, — заявил Константинов. — Они приближают нашу победу, они сберегают жизни наших воинов, а в перспективе — и тех мирных жителей российских регионов, которые гибнут от террористических обстрелов ВСУ. И пока они не прекратятся, пока ВСУ не сложит оружие, мы должны разрушать их тылы».

Константинов отметил, что РФ долго воздерживалась от подобных методов ведения боевых действий.

Владимир Константинов Возможно, именно поэтому вынуждены были остановить своё продвижение вглубь [б. УССР] и даже уйти с части занятых нами территорий. Мы пытались вести боевые действия в «щадящем режиме». В ответ мы получили бешеное, остервенелое сопротивление, нескончаемый поток военных грузов в зону СВО, системные зверские расправы над нашими пленными, террор наших соотечественников, удары по мирным объектам в приграничных регионах РФ. В этих условиях переход к более жёстким методам борьбы был неизбежен.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября ВС РФ нанесли очередной массированный ракетный удар по территории б. УССР, целью которого стала инфраструктура киевского режима. Это привело к серьёзным проблемам с энергообеспечением подконтрольной ему территории.

28 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его население может быть эвакуировано в случае ухудшения ситуации с теплом и электричеством. В городе продолжаются экстренные отключения энергоснабжения.