ВСУ снова обстреляли Сватово в ЛНР из артиллерии натовского калибра

Сватово, ЛНР, , 15:55 — REGNUM Населённый пункт Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) был снова обстрелян киевскими нацистами. Об этом 28 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что новый обстрел Сватово со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле киевские боевиками поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала женщина.