Протестующие в Кишинёве потребовали отставки президента
В Кишинёве сторонники отставки президента Молдавии собираются возле здания генпрокуратуры
Кишинёв,
28 ноября 2022, 15:56 — REGNUM Группа протестующих 28 ноября собралась на акцию возле здания генеральной прокуратуры Молдавии в Кишинёве. Об этом сообщает ТАСС.
Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор
Partidulsor. md
По данным журналистов, активисты требуют отставки президента республики Майи Санду и. о. генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну. Участники акции пришли с плакатами: «Долой Майю Санду!», «В отставку!», «Досрочные выборы!» и др.
Сообщается, что правоохранители перегородили проход непосредственно к зданию генпрокуратуры. Количество протестующих растёт.
Напомним, на сегодня в Кишинёве запланирована масштабная протестная акция. Лидер партии «Шор» Илан Шор объявил, что она начнётся в 15:00 (16:00 мск) возле генпрокуратуры. Желающих принять участие в акции свозят с регионов страны.
История вопроса
На фоне резкого роста цен на продовольствие и энергоносители в сентябре 2022 года в Молдавии разразился масштабный социально-энергетический кризис, который вызвал многотысячные акции протеста. Участники протестов требуют отставки правительства и президента Майи Санду, проведения досрочных президентских и парламентских выборов. В организации протестов принимают участие партия «Шор» и Компартия. В Молдавии было объявлено о создании Комитета национального спасения. В октябре 2022 года противостояние переросло в столкновение протестующих с полицией, которая разогнала палаточный городок.