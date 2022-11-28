Кишинёв, 28 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Группа протестующих 28 ноября собралась на акцию возле здания генеральной прокуратуры Молдавии в Кишинёве. Об этом сообщает ТАСС.

Partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

По данным журналистов, активисты требуют отставки президента республики Майи Санду и. о. генпрокурора Молдавии Иона Мунтяну. Участники акции пришли с плакатами: «Долой Майю Санду!», «В отставку!», «Досрочные выборы!» и др.

Сообщается, что правоохранители перегородили проход непосредственно к зданию генпрокуратуры. Количество протестующих растёт.

Напомним, на сегодня в Кишинёве запланирована масштабная протестная акция. Лидер партии «Шор» Илан Шор объявил, что она начнётся в 15:00 (16:00 мск) возле генпрокуратуры. Желающих принять участие в акции свозят с регионов страны.