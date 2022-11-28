Президент Казахстана Токаев выступил с предложением расширить погранпереходы с Россией

Оренбург, , 15:54 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Хомарт Токаев на открытии XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о необходимости ускорить модернизацию логистических цепочек, а также расширить пропускную способность пограничных переходов между странами.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаю, что данную работу проводить с учетом формируемых коридоров, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь», маршрута «Север-Юг» и, конечно де, сопрягать эти маршруты с деятельностью Евразийского экономического союза», — заявил Токаев.

Также Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений, для чего в качестве приоритетных сегодня — «строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев пообещал сделать все возможное, чтобы защитить российские инвестиции в Казахстане.

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