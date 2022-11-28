Оренбург, 28 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о необходимости ускорить модернизацию логистических цепочек, а также расширить пропускную способность пограничных переходов между странами.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности погранпереходов между Казахстаном и РФ. Полагаю, что данную работу проводить с учетом формируемых коридоров, и т.ч. в рамках инициативы «Один пояс, один путь», маршрута Север — Юг и, конечно, сопрягать эти маршруты с деятельностью Евразийского экономического союза», — отметил Токаев.

Также он добавил, что Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений, для чего в качестве приоритетов сегодня — «строительство автодорог, создание логистических хабов, экономических зон на приграничных территориях».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев пообещал сделать все возможное, чтобы защитить российские инвестиции в Казахстане.