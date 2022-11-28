Москва, , 15:56 — REGNUM Норвежского посла в России Роберта Квиле 28 ноября вызвали в МИД РФ из-за антироссийской политики, которую ведёт его страна, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Дипломат вызван, поясняет ведомство, «в связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении российских граждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов».

Норвежскому послу в российском внешнеполитическом ведомстве указали на «недопустимость подобной практики». Ему высказали позицию Москвы, согласно которой приговоры в отношении граждан России являются политически мотивированными «и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия».

«Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности», — сообщает МИД России.

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