Мелитополь, 28 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Видеозапись допроса задержанных по подозрению в подготовке терактов в Запорожской области диверсантов ВСУ опубликовала 28 ноября ФСБ России.

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На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов доставляют задержанных диверсантов в соответствующее административное здание.

«Я проживал на [захваченной боевиками ВСУ территории б. УССР], там совершил грабеж с другом. На нас вышел сотрудник правоохранительных органов с предложением, что нас отмажут, а мы поедем в Мелитополь совершать диверсионные действия», — рассказал один из задержанных.

Также он уточнил, что они согласились на это, и им была поставлена задача устроить взрыв в людном месте, после чего мужчины приехали в Мелитополь, забрали из указанного им тайника оружие и взрывчатку со взрывателями, после чего поехали в сторону городского рынка, где их задержали правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что серию террористических актов, готовившихся в Запорожской области, предотвратили сотрудники ФСБ РФ. Задержаны трое граждан бывшей УССР.