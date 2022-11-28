Будапешт, 28 ноября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Венгрия обвинила Соединенные Штаты в финансировании оппозиции и создании угрозы безопасности, сообщает газета Magyar Nemzet.

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«Мы столкнулись с крупнейшим скандалом в области нацбезопасности после смены режима, потому что речь идет о попытке вмешательства в венгерские выборы из-за рубежа и это подтверждается вескими доказательствами. Венгерские левые партии были скуплены за доллары США», — с таким громким заявлением выступил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По его словам, коалиция оппозиционных сил получила 3 млрд форинтов (примерно $7,5 млн), и значительная часть этих средств поступила из-за рубежа.

Ранее правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» обвинила оппозицию и её лидеров в том, что они незаконно получили из США крупные средства на предвыборную кампанию. Большие суммы, считают в правящей партии, поступили от организации, связанной с финансистом Джорджем Соросом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со своей стороны заявил, что окончательную оценку действиям оппозиции должны дать юристы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Венгрии Каталин Новак 27 ноября посетила Закарпатье.

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