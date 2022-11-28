Анкара, , 15:42 — REGNUM На химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар. Об этом 28 ноября сообщает телеканал NTV.

Пожар ГУ МЧС по Республике Крым

По информации источника, пожар начался в 12:30 по местному времени (совпадаем с мск) недалеко от оживленного шоссе. На место было отправлено несколько расчетов пожарных, однако огонь пока потушить не удается. Отмечается, что время от времени слышны взрывы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Омске, произошедшим в складском помещении торгового комплекса.

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