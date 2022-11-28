Анкара, 28 ноября 2022, 15:42 — REGNUM На химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар. Об этом 28 ноября сообщает телеканал NTV.
По информации источника, пожар начался в 12:30 по местному времени (совпадаем с мск) недалеко от оживленного шоссе. На место было отправлено несколько расчетов пожарных, однако огонь пока потушить не удается. Отмечается, что время от времени слышны взрывы.
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