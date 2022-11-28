Бишкек, , 15:39 — REGNUM Правительство Киргизии возьмёт $30 млн (1 млрд 814 млн рублей) в кредит у Международной ассоциации развития на программы по укреплению социальной помощи и рынка труда. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по международным делам 28 ноября.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них $4 млн (242 млн рублей) отдадут консультантам при реализации этого кредитного соглашения.

По словам заместителя министра труда, соцобеспечения и миграции Жылдыз Полотовой, оставшиеся деньги направят на борьбу с бедностью.

«По 100 тысяч сомов (72 тысячи рублей) получат 1500 граждан в рамках госпрограммы «уй-булого комок» (ежемесячные выплаты семьям с тремя и более детей в возрасте от 3 до 16 лет) и 3000 малоимущих семей. Окажем помощь в обеспечении работой ещё 3000 граждан», — пояснила высокопоставленная чиновница.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по данным ООН, сейчас за чертой бедности живёт более 25% населения Киргизии. А к концу 2022 года доля бедного и нищего населения в республике вырастет до 38%.

При этом 35% жителей Киргизии может позволить себе тратить на жизнь только 96 сомов (69 рублей) в день. А каждый третий житель Киргизии не имеет даже такой возможности.

Отметим также, что более 105,5 тысячи семей в Киргизии получают государственные пособия по малообеспеченности.