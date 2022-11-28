Врачи посчитали, что Саакашвили слишком слаб для выступления в суде

Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Врачи тбилисской клиники «Вивамед», где содержат осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, не дали разрешение на его перевозку в суд для выступления на заседании. Об этом сообщила журналистам депутат парламента республики от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лечащие врачи третьего президента Грузии Михаила Саакашвили не дали разрешение на его этапирование из клиники «Вивамед» в городской суд для присутствия на процессе», — сказала Деканоидзе, посетив больницу.

По её словам, медики не стали брать на себя ответственность за безопасность политика, пока он будет за пределами клиники. При этом утром 28 ноября адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе сообщил, что в этот раз бывший президент, возможно, посетит суд впервые с начала года.

Напомним, в суде планировалось заседание по делу о нарушении Саакашвили государственной границы Грузии. Он бежал из страны в 2013 году после того, как его партия ЕНД проиграла на парламентских выборах. Впоследствии его на родине лишили грузинского гражданства и заочно осудили на шесть лет. Осенью экс-президент тайно вернулся, чтобы поддержать свою партию на местных выборах и был задержан.

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