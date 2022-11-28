Вашингтон, 28 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Ряд чиновников киевского режима наживается на существующей ситуации на территории б. УССР, заявил 28 ноября обозреватель Тодд Вуд в эфире Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Заявив, что на территории б. УССР существует «команда по отмыванию денег», он отметил, что Владимир Зеленский, весьма вероятно, имеет к ней отношение.

Тодд Вуд «Мы посчитали, что только 30% от заявленной гуманитарной помощи и оружия достигают цели [на территории б. УССР]».

По его словам, много денег оказывается за рубежом, например, участники коррупционных схем покупают дома за границей. В этом замешаны многие чиновники киевского режима.

Что касается вопроса мирного урегулирования, то этим аферистам оно не нужно, напротив, им так легче «зарабатывать» «в кооперации с американскими оборонными предприятиями», добавил журналист.