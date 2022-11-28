Москва, , 15:36 — REGNUM Русофобия и действия западных властей переходят в плоскость дискриминации русских и русскоговорящих по этническому, языковому признаку, пора дать отпор. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в ходе круглого стола.

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы столкнулись с ситуацией, когда все стоп-краны оппонентами сорваны, они не знают, не ведают никаких границ приличия. Все выходит на бытовой уровень. С таким наши соотечественники сталкиваются впервые», — отметил Косачёв.

По его мнению, России следует предпринять ряд ответных мер.

«Нам необходимо расширять вокабуляр, которым мы пользуемся… (Использовать) что-то типа этноцида. Этот термин не совсем пока прописан. Если мы начнем очень четко, очень ярко изображать ситуацию, связанную с русскими, противоречащим гуманитарного права, мы будем услышаны быстрее и будем более эффективными», — убежден парламентарий.

Нужно в международно-правовые документы вписывать, что разногласия межгосударственного уровня не могут переноситься по отношению к людям, к гражданам страны, подчеркнул Косачёв.

«То есть перенос политических разногласий в бытовую сферу должны быть признан красной линией», — заявил сенатор.

Также, по его словам, следует более системно организовывать работу по фиксации нарушений прав людей за рубежом.

Кроме того, ему «представляется предельно важным, чтобы возникала волна гражданской активности среди тех, кто за рубежом и кого это касается». При этом парламентарий понимает, что если соотечественники выйдут с протестами, их покарают.

«Следует объяснять, что им придется либо уезжать, либо биться», — указал сенатор.

Для противостояния русофобии должна быть иная гражданская позиция, сказал Косачёв.

Сенатор также настаивает на том, что нужно оказывать людям максимальную юридическую правовую помощь.

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