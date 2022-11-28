Варшава, 28 ноября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Соглашений о том, чтобы не поставлять режиму Киева тяжелую военную технику и в том числе — современные танки, не заключали между собой страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 28 ноября заявил польский представитель при НАТО Томаш Шатковский в интервью Польскому радио.

Танки под Прохоровкой

«В последние месяцы в Берлине мы часто слышали о том, что между членами НАТО существует какая-то договоренность о том, что нельзя поставлять [Киеву] тяжелую технику, позже — о том, что нельзя поставлять танки. Это абсолютная неправда. Никакие соглашения такого рода в НАТО не заключались», — сказал он.

При этом Шатковский указал, что такого рода неофициальные двусторонние переговоры могли проводиться отдельными странами НАТО, однако он ничего об этом не знает. При этом представитель Польши признал, что имеется нежелание некоторых стран альянса на поставки им оружия Киеву.

Также он уточнил, что возможность передачи Берлином американских систем ПВО Patriot из германских арсеналов Киеву — это вопрос Киева и Берлина, а не всего альянса.

«Это вопрос двусторонних договоренностей, в данном случае между Берлином и Киевом и в какой-то мере Варшавой», — пояснил Шатковский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский представитель при НАТО Томаш Шатковский заявил, что в данный момент склады военной техники стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) опустели из-за оказываемой НАТО помощи Киеву.