Женщина пострадала при обстреле поселка в ДНР со стороны ВСУ
Пожилая женщина пострадала при обстрелах поселка Гольмовский — мэр Горловки
Горловка, ДНР,
28 ноября 2022, 15:29 — REGNUM При обстреле киевские боевиками поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала женщина. Об этом мэр Горловки Иван Приходько написал в своём телеграм-канале.
Горловка после артобстрела
Mstyslav Chernov
«В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский по улице Новозаводская, 27 ранения получила пожилая горловчанка, 1942 года рождения», — написал Приходько.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и ещё один получил ранения в результате обстрелов киевскими боевиками Новой Каховки в Херсонской области.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.