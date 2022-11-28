Пожилая женщина пострадала при обстрелах поселка Гольмовский — мэр Горловки

Горловка, ДНР, , 15:29 — REGNUM При обстреле киевские боевиками поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала женщина. Об этом мэр Горловки Иван Приходько написал в своём телеграм-канале.

Горловка после артобстрела Mstyslav Chernov

«В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский по улице Новозаводская, 27 ранения получила пожилая горловчанка, 1942 года рождения», — написал Приходько.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и ещё один получил ранения в результате обстрелов киевскими боевиками Новой Каховки в Херсонской области.

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