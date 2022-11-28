Женщина пострадала при обстреле поселка в ДНР со стороны ВСУ
Пожилая женщина пострадала при обстрелах поселка Гольмовский — мэр Горловки
Горловка, ДНР, 28 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. При обстреле киевскими боевиками поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала женщина. Об этом мэр Горловки Иван Приходько написал в своём телеграм-канале.
Mstyslav Chernov
Горловка после артобстрела
«В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский по улице Новозаводская, 27 ранения получила пожилая горловчанка, 1942 года рождения», — написал Приходько.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и ещё один получил ранения в результате обстрелов киевскими боевиками Новой Каховки в Херсонской области.