Горловка, ДНР, 28 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. При обстреле киевскими боевиками поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадала женщина. Об этом мэр Горловки Иван Приходько написал в своём телеграм-канале.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

«В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский по улице Новозаводская, 27 ранения получила пожилая горловчанка, 1942 года рождения», — написал Приходько.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и ещё один получил ранения в результате обстрелов киевскими боевиками Новой Каховки в Херсонской области.