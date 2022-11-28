Глава МИД Турции Чавушоглу пришёл в посольство Белоруссии, чтобы почтить память Владимира Макея

Анкара, , 15:30 — REGNUM Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 28 ноября посетил посольство Белоруссии, чтобы почтить память белорусского министра иностранных дел Владимира Макея.

Владимир Макей Mfa.gov.by

Как сообщает пресс-служба посольства Белоруссии, Чавушоглу оставил запись в книге соболезнований по случаю скоропостижной смерти Макея. В беседе с послом Белоруссии в Турции Виктором Рыбаком Чавушоглу передал слова соболезнования семье Макея, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и белорусскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно о том, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет.

Отметим, Макей был сторонником и архитектором белорусской политики «многовекторности». Это касалось и турецкого направления. В частности, в 2015 году, когда турецкий истребитель F-16 сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24, МИД Белоруссии выступил с комментарием, в котором выразил «крайнюю обеспокоенность» по поводу инцидентов, в которых участвуют «братская Россия» и «дружественная Турция» и призвал к «выдержке» и «работе по деэскалации напряжённости».