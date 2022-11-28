Ульяновск, 28 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Ульяновске в ближайшие дни освободится кресло мэра. В отставку уходит глава города Дмитрий Вавилин. Он оставляет свой пост, чтобы начать работу в оборонно-промышленном комплексе. О своем уходе Вавилин сообщил 28 ноября в своем телеграм-канале.

Отставка

«Сегодня подаю заявление в Ульяновскую городскую думу об отставке с поста главы города», — говорится в его сообщении.

Как отметил Вавилин, это непростое решение для него, но он принял его не вдруг, по его словам, ему интересно предложение, которое ему поступило о переходе на работу на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в интервью местным СМИ Вавилин сообщил, что 30 ноября — последний день его работы в должности главы города. Отметим, что он проработал мэром всего год с небольшим. Есть информация, что с 1 декабря он займет должность замдиректора Ульяновского приборостроительного завода.