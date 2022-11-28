Пушилин: все школы ДНР в 2026 году должны быть доведены до российских стандартов

Донецк, , 15:24 — REGNUM К 2026 году правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) намерено отремонтировать и реконструировать все школы региона, которые пока не соответствуют стандартам РФ. Об этом 28 ноября написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Пушилин, в данный момент большинство школ в республике не соответствуют российским стандартам, однако регионами-шефы уже привели к ним отдельные школы в ходе капитальных ремонтов.

«Для приведения остальных в соответствие требованиям стандартов России предполагается проведение капремонтов до конца 2025 года в 369 школах и реконструкции — в 17. За пять лет все школы региона мы должны довести до российских стандартов», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении новым министром экономического развития республики Владимира Зверкова.