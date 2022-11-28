Экономист Понкратов объяснил, чем продиктованы призывы Польши обесценить российскую нефть

Москва, , 16:35 — REGNUM Когда Польша во время дискуссии о потолке цен на российскую нефть призывает занизить его сильнее, чем хотят в Брюсселе, за этим могут скрываться сразу два мотива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Польша Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Маловероятно, что в ЕС прислушаются к таким требованиям Варшавы, — сказал Понкратов. — Крупнейшие экономики еврозоны понимают, что подобное решение способно серьезно дестабилизировать мировые энергетические рынки, и так находящиеся в стадии тектонических изменений ландшафта. За предложениями Польши могут стоять два мотива. Во-первых, крайние русофобские настроения, граничащие с одержимостью, которыми пропитана политика польских властей. Во-вторых, желание более крупных стран прощупать возможность установления более низких ценовых коридоров на товары российского сырьевого и энергетического экспорта».

При этом Понкратов призвал не забывать, что любое нарушение единства стран — членов ЕС усиливает дезинтеграционные процессы в Европе, ослабляет вторую по величине экономику мира.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Денис Перепелица заявил, что маловероятно, что страны — члены Европейского союза прислушаются к Польше касательно снижения потолка цен на российскую нефть.