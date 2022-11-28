Москва, 28 ноября 2022, 16:35 — REGNUM Когда Польша во время дискуссии о потолке цен на российскую нефть призывает занизить его сильнее, чем хотят в Брюсселе, за этим могут скрываться сразу два мотива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.
«Маловероятно, что в ЕС прислушаются к таким требованиям Варшавы, — сказал Понкратов. — Крупнейшие экономики еврозоны понимают, что подобное решение способно серьезно дестабилизировать мировые энергетические рынки, и так находящиеся в стадии тектонических изменений ландшафта. За предложениями Польши могут стоять два мотива. Во-первых, крайние русофобские настроения, граничащие с одержимостью, которыми пропитана политика польских властей. Во-вторых, желание более крупных стран прощупать возможность установления более низких ценовых коридоров на товары российского сырьевого и энергетического экспорта».
При этом Понкратов призвал не забывать, что любое нарушение единства стран — членов ЕС усиливает дезинтеграционные процессы в Европе, ослабляет вторую по величине экономику мира.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Денис Перепелица заявил, что маловероятно, что страны — члены Европейского союза прислушаются к Польше касательно снижения потолка цен на российскую нефть.