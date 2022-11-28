Посольство России во Франции подтвердило гибель основателя компании Forex Club в авиакатастрофе

Париж, , 15:23 — REGNUM Основатель компании Forex Club Вячеслав Таран трагически погиб в результате крушении вертолёта во Франции. Эту информацию 28 ноября подтвердил руководитель пресс-службы посольства России в Париже Александр Макогонов.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Представитель дипведомства в беседе с ТАСС добавил, что представители консульства России в Вильфранш-сюр-Мер, где и произошла авиакатастрофа, находятся на связи с семьёй погибшего для урегулирования всех административных вопросов.

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Как сообщало ИА REGNUM, основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолёта в Монако. Вместе с ним погиб пилот винтокрылой машины. Авиакатастрофа произошла 25 ноября.

Отметим, что компания Monacair, которой принадлежал разбившийся вертолёт, не стала уточнять подробности произошедшего, сославшись на ведущееся в данный момент следствие.